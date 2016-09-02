Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
2 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Дмитрий Песков: риторика антироссийских санкций неконструктивна

Пресс-секретарь президента России по-прежнему считает санкционную риторику США «тупиковым путем»

Из высказываний Дмитрий Пескова, пресс-секретаря президента России, понятно, что о смягчении санкций российская сторона речь не ведет. По его мнению санкционная риторика не поможет решить накопившиеся проблемы.

"Мы не ведем разговор о санкциях", - приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.

"Мы не считаем подобную риторику конструктивной, перспективной и способствующей решению каких-либо проблем", - добавил Песков.

Поводом к высказыванию послужило очередное расширение списка российских физических и юридических лиц, в отношении которых действуют односторонние американские экономические санкции, о чем «Известия» писали 1 сентября.

Написать комментарий
Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Дмитрий Песков: риторика антироссийских санкций неконструктивна

Пресс-секретарь президента России по-прежнему считает санкционную риторику США «тупиковым путем»

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Евстафьев

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Ведруссов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке