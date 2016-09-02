Дмитрий Песков: риторика антироссийских санкций неконструктивна

Пресс-секретарь президента России по-прежнему считает санкционную риторику США «тупиковым путем»
Из высказываний Дмитрий Пескова, пресс-секретаря президента России, понятно, что о смягчении санкций российская сторона речь не ведет. По его мнению санкционная риторика не поможет решить накопившиеся проблемы.
"Мы не ведем разговор о санкциях", - приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.
"Мы не считаем подобную риторику конструктивной, перспективной и способствующей решению каких-либо проблем", - добавил Песков.
Поводом к высказыванию послужило очередное расширение списка российских физических и юридических лиц, в отношении которых действуют односторонние американские экономические санкции, о чем «Известия» писали 1 сентября.
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