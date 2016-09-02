Новак: идею Минфина по налогам в ТЭК можно рассматривать к 2025 году

Отвечая на вопрос "Известий" об оценке предложений Минфина по ускорению налогового маневра, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что официально ведомство не получало никаких предложений, однако Новак подтвердил информацию "Известий" о том, что он присутствовал на закрытом совещании у первого вице-премьера Шувалова в минувший понедельник, где обсуждался этот вопрос.



- Если говорить теоретически об этом, то в долгосрочной перспективе их можно будет применить, к примеру к 2025 году, когда будут сформированы единые энерго рынки в Евразийском союзе, - сказал Новак.



При этом он отметил, что в предложениях Минфина очень много неоднозначных нюансов, оказывающих серьезное влияние, в частности на нефтепереработку.



Ранее "Известия" писали, что Минфин, как и год назад, выступил с идеей увеличить налоговую нагрузку на нефтяников. Ведомство предложило ускорить налоговый маневр — повысить налог на добычу полезных ископаемых и снизить экспортную пошлину. Это, по подсчетам нефтяников, приведет к снижению объемов переработки нефти на 40 млн т в год. В Минфине же отмечают, что работа над проектом бюджета не завершена. Сам проект ведомство направит в правительство только в конце сентября. Поэтому пока там не спешат говорить о каких-либо цифрах.

