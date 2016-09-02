Лавров уличил Запад в двойных стандартах по отношению к госпереворотам

Глава МИД РФ отметил разное отношение со стороны западных стран к государственному перевороту на Украине и попытке совершить государственный переворот в Турции
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, разное отношение к государственному перевороту на Украине и попытке государственного переворота в Турции демонстрирует двойные стандарты Запада. Такое заявление глава МИД РФ сделал в интервью изданию Совета по внешней и оборонной политике, приуроченном к открытию Восточного экономического форума во Владивостоке.
«Двойные стандарты налицо. Никому из наших западных партнеров не пришло в голову сказать про Украину то, что сейчас говорится по поводу попытки переворота в Турции - что перевороты неприемлемы», - сказал Сергей Лавров.
Российский министр добавил, что при этом в отношении Турции «не было никаких обязательств наподобие тех, которые подписали Франция, Германия и Польша 20 февраля 2014 года, заручившись поддержать договоренность между Виктором Януковичем и оппозицией».
«Наутро все это рухнуло, они «умыли руки», сказав, что «так получилось», - подчеркнул глава Министерства иностранных дел России.
Ранее «Известия» писали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью корреспонденту издания Совета по внешней и оборонной политики рассказал о том, как он оценивает состояние азиатского направления внешней политики РФ.
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