Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
2 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Лавров уличил Запад в двойных стандартах по отношению к госпереворотам

Глава МИД РФ отметил разное отношение со стороны западных стран к государственному перевороту на Украине и попытке совершить государственный переворот в Турции

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, разное отношение к государственному перевороту на Украине и попытке государственного переворота в Турции демонстрирует двойные стандарты Запада. Такое заявление глава МИД РФ сделал в интервью изданию Совета по внешней и оборонной политике, приуроченном к открытию Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Двойные стандарты налицо. Никому из наших западных партнеров не пришло в голову сказать про Украину то, что сейчас говорится по поводу попытки переворота в Турции - что перевороты неприемлемы», - сказал Сергей Лавров.

Российский министр добавил, что при этом в отношении Турции «не было никаких обязательств наподобие тех, которые подписали Франция, Германия и Польша 20 февраля 2014 года, заручившись поддержать договоренность между Виктором Януковичем и оппозицией».

«Наутро все это рухнуло, они «умыли руки», сказав, что «так получилось», - подчеркнул глава Министерства иностранных дел России.

Ранее «Известия» писали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью корреспонденту издания Совета по внешней и оборонной политики рассказал о том, как он оценивает состояние азиатского направления внешней политики РФ.

Написать комментарий
Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Лавров уличил Запад в двойных стандартах по отношению к госпереворотам

Глава МИД РФ отметил разное отношение со стороны западных стран к государственному перевороту на Украине и попытке совершить государственный переворот в Турции

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Евстафьев

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Ведруссов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке