Лавров уличил Запад в двойных стандартах по отношению к госпереворотам

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, разное отношение к государственному перевороту на Украине и попытке государственного переворота в Турции демонстрирует двойные стандарты Запада. Такое заявление глава МИД РФ сделал в интервью изданию Совета по внешней и оборонной политике, приуроченном к открытию Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Двойные стандарты налицо. Никому из наших западных партнеров не пришло в голову сказать про Украину то, что сейчас говорится по поводу попытки переворота в Турции - что перевороты неприемлемы», - сказал Сергей Лавров.

Российский министр добавил, что при этом в отношении Турции «не было никаких обязательств наподобие тех, которые подписали Франция, Германия и Польша 20 февраля 2014 года, заручившись поддержать договоренность между Виктором Януковичем и оппозицией».

«Наутро все это рухнуло, они «умыли руки», сказав, что «так получилось», - подчеркнул глава Министерства иностранных дел России.

Ранее «Известия» писали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью корреспонденту издания Совета по внешней и оборонной политики рассказал о том, как он оценивает состояние азиатского направления внешней политики РФ.