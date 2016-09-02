Путин о споре вокруг Курил: Россия не торгует территориями

Россия не торгует своими территориями, но хочет найти решение проблемы Курильских островов с Японией. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью Bloomberg, которое он дал в преддверии встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Владивостоке.

Российский лидер отметил, что «речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах, речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей».

Президент РФ подчеркнул, что российская сторона очень хочет найти решение этой проблемы, добавив при этом, что «мы не торгуем территориями».

Напомним, территориальный вопрос о Курильских островах в Токио считается главным препятствием на пути заключения мирного договора с Россией. Документ не был подписан после Второй мировой войны. Япония претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва, в свою очередь, заявляет, что суверенитет России над островами не подлежит сомнению.



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