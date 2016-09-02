Песков о ситуации с паралимпийцами из РФ: чудовищно и несправедливо

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с российскими паралимпийцами чудовищной и несправедливой.



«Ситуация чудовищная. Мы не считаем решение Международного паралимпийского комитета (МПК) справедливым», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что Москва продолжит последовательно отстаивать интересы российских спортсменов.

Официальный представитель Кремля напомнил, что президент Владимир Путин выступил с инициативой провести специальное соревнование для российских паралимпийцев.



«Я думаю, что будет реализована инициатива президента о проведении соревнований с тем, чтобы паралимпийцы смогли показать то, к чему они готовились долгие годы», — сказал Песков.



Напомним, что президент РФ Владимир Путин пообещал провести в России свои соревнования для паралимпийцев, которые пропустят Игры в Рио. По словам главы государства, награды за победу в турнире будут сопоставимы с олимпийскими.

Президент Паралимпийского комитета Росии (ПКР) Владимир Лукин позднее заявил, что сроки соревнований пока не определены, но вероятно, что турнир может пройти в Московской области.

Решение об отстранении российских паралимпийцев от участие в соревнованиях 2016 года в Бразилии было принято 7 августа. Тогда же глава IPC Филип Крэйвен заявил, что ПКР лишен членства в международной организации.



Причиной этого стал доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, которая утверждает, что в России якобы работала государственная допинг-система. В частности, Макларен заявил о пропаже в 2012–2015 годах 35 пяти проб российских паралимпийцев. До сих пор никаких доказательств своим обвинениям комиссия WADA не представила.

В свою очередь Паралимпийский комитет России обжаловал вердикт IPC в Спортивном арбитражном суде в Швейцарии, однако тот апелляцию отклонил.

Сейчас дело об отстранении российских паралимпийцев рассматривается в Федеральном суде Швейцарской конфедерации.



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