Премьер-министр Японии хочет откровенной беседы с Путиным на ВЭФ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет провести с президентом РФ Владимиром Путиным «откровенный и обстоятельный разговор» во Владивостоке. Об этом сообщил сам японский премьер в преддверии своего визита во Владивосток, где он примет участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с российским президентом.



Он отметил, что полон решимости добиться прогресса в вопросе заключения мирного договора и решения территориального спора вокруг Курильских островов.



Глава японского правительства также рассказал, что хотел бы, чтобы Путин посетил его родную префектуру Ямагути, которая располагается на юго-западе острова Хонсю.



«Я бы хотел, по возможности, пригласить Путина в свою родную префектуру Ямагути. И там бы я хотел провести с ним обстоятельный диалог», — сообщил японский премьер.

