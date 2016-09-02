Премьер-министр Японии хочет откровенной беседы с Путиным на ВЭФ

Синдзо Абэ решительно настроен на достижение прогресса в вопросе заключения мирного договора и решения территориального спора вокруг Курильских островов
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет провести с президентом РФ Владимиром Путиным «откровенный и обстоятельный разговор» во Владивостоке. Об этом сообщил сам японский премьер в преддверии своего визита во Владивосток, где он примет участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с российским президентом.
Он отметил, что полон решимости добиться прогресса в вопросе заключения мирного договора и решения территориального спора вокруг Курильских островов.
Глава японского правительства также рассказал, что хотел бы, чтобы Путин посетил его родную префектуру Ямагути, которая располагается на юго-западе острова Хонсю.
«Я бы хотел, по возможности, пригласить Путина в свою родную префектуру Ямагути. И там бы я хотел провести с ним обстоятельный диалог», — сообщил японский премьер.
Напомним, территориальный вопрос о Курильских островах в Токио считается главным препятствием на пути заключения мирного договора с Россией. Документ не был подписан после Второй мировой войны. Япония претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва, в свою очередь, заявляет, что суверенитет России над островами не подлежит сомнению.
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2–3 сентября. Главными его темами станут новые механизмы экономического развития, привлечение инвесторов, развитие транспортной инфраструктуры и создание новых рабочих мест на Дальнем Востоке. Ожидается, что форум посетит не менее 2,4 тыс. участников, среди них представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США и Сингапура.
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