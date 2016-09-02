Путин: Власти готовы корректировать условия работы инвесторов в ДФО

На острове Русский на площадке Дальневосточного федерального университета (ДФУ) начал работу Восточный экономический форум (ВЭФ). На встрече с инвесторами региона президент Путин отметил, что власти предпринимают усилия для создания благоприятных условий ведения бизнеса.



Российский лидер добавил, что власти РФ готовы учитывать предложения инвесторов и вносить коррективы в условия работы инвесторов в ДФО.



В настоящее время на Дальнем Востоке действует разработанная система мер и поддержки бизнеса — это и территории опережающего развития, и режим свободного порта, отметил Путин.

Ранее «Известия» писали, что главными темами ВЭФа станут разработки новых механизмов экономического развития, привлечение инвесторов, создание новых рабочих мест в Дальневосточном федеральном округе.



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