Решение Верховного суда о ликвидации «СтопХама» отменено

Верховный суд России удовлетворил апелляционную жалобу представителей движения «СтопХам», которые утверждали, что их не уведомляли о заседании суда, на котором был рассмотрен иск Минюста о ликвидации. Таким образом, решение о ликвидации было отменено. Также в«СтопХаме» заявили о готовности исправить все нарушения.

Об этом сообщает «РИА Новости».

В марте глава движения «СтопХам» Дмитрий Чугунов заявил, что решение Министерства юстиции о ликвидации общественной организации никак не повлияет на их деятельность.

«Никакие оповещения мне не приходили. Никто не звонил, и никаких проверок проведено не было. Соответственно, как это повлияет на деятельность «СтопХама»? Да никак это не повлияет. «СтопХам» — это не юрлицо, а люди, у которых есть идея справедливости. Мы клеили, клеим и будем клеить», — заявил Чугунов.

Напомним, 12 октября 2015 года Мосгорсуд принял решение о ликвидации движения, удовлетворив требование Министерства юстиции России. В деятельности движения были выявлены грубые нарушения законодательства.

