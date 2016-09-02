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Решение Верховного суда о ликвидации «СтопХама» отменено

В движении заявили о готовности исправить все нарушения

Верховный суд России удовлетворил апелляционную жалобу представителей движения «СтопХам», которые утверждали, что их не уведомляли о заседании суда, на котором был рассмотрен иск Минюста о ликвидации. Таким образом, решение о ликвидации было отменено. Также в«СтопХаме» заявили о готовности исправить все нарушения.

Об этом сообщает «РИА Новости».

В марте глава движения «СтопХам» Дмитрий Чугунов заявил, что решение Министерства юстиции о ликвидации общественной организации никак не повлияет на их деятельность.

«Никакие оповещения мне не приходили. Никто не звонил, и никаких проверок проведено не было. Соответственно, как это повлияет на деятельность «СтопХама»? Да никак это не повлияет. «СтопХам» — это не юрлицо, а люди, у которых есть идея справедливости. Мы клеили, клеим и будем клеить», — заявил Чугунов.

Напомним, 12 октября 2015 года Мосгорсуд принял решение о ликвидации движения, удовлетворив требование Министерства юстиции России. В деятельности движения были выявлены грубые нарушения законодательства. 

«СтопХам» — некоммерческая организация, выступающая против нарушения автолюбителями ПДД, была образована в Москве в 2010 году. В июне 2012 года она была включена в Единый госреестр юридических лиц и действовала во многих городах России.

Движение получило скандальную известность после многочисленных потасовок с автомобилистами. Один из последних нашумевших эпизодов деятельности «СтопХама» — случившаяся в феврале потасовка активиста движения с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Алексеем Немовым.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Решение Верховного суда о ликвидации «СтопХама» отменено

В движении заявили о готовности исправить все нарушения

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