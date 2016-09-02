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Владимир Путин: Россия будет работать с любым президентом США

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Президент РФ осудил шоковую тактику предвыборной гонки в Америке

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова работать с любым новым президентом США.

При этом, по сообщению ТАСС, он раскритиковал предвыборную риторику Дональда Трампа и Хиллари Клинтон.

По его мнению, кандидаты на пост президента США злоупотребляют шоковой тактикой в своих предвыборных программах.

Официальный Кремль не раз заявлял, что готов конструктивно сотрудничать с новым американским лидером.

В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что такая работа должна строиться на основе принципов, приемлемых для обеих стран и с учетом взаимных интересов.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Владимир Путин: Россия будет работать с любым президентом США

Президент РФ осудил шоковую тактику предвыборной гонки в Америке

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