Владимир Путин: Россия будет работать с любым президентом США

Президент РФ осудил шоковую тактику предвыборной гонки в Америке
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова работать с любым новым президентом США.
При этом, по сообщению ТАСС, он раскритиковал предвыборную риторику Дональда Трампа и Хиллари Клинтон.
По его мнению, кандидаты на пост президента США злоупотребляют шоковой тактикой в своих предвыборных программах.
Официальный Кремль не раз заявлял, что готов конструктивно сотрудничать с новым американским лидером.
В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что такая работа должна строиться на основе принципов, приемлемых для обеих стран и с учетом взаимных интересов.
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