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Директора сгоревшей типографии в Москве объявили в розыск

Следователи заочно предъявили обвинения руководству предприятия «ООО «Печатный экспресс»

Следственный комитет (СК) РФ заочно предъявил обвинения и объявил в розыск генерального директора типографии «ООО «Печатный экспресс» Сергея Москвина и главного инженера этого предприятия Антона Яцкова.

Именно эти люди отвечали за противопожарное состояние зданий и помещений этой компании. Теперь они обвиняются в совершении преступления по ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»).

Пожар в складском помещении типографии на северо-востоке столицы произошел в субботу, 27 августа. Огонь унес жизни 17 человек, 14 из которых были молодыми гражданками Киргизии.

Для расследования уголовного дела СК создал специальную следственную группу из 14 следователей и семи экспертов.

Напомним, что МЧС четыре года не проверяла состояние противопожарной безопасности в типографии.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Директора сгоревшей типографии в Москве объявили в розыск

Следователи заочно предъявили обвинения руководству предприятия «ООО «Печатный экспресс»

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