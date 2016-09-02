Директора сгоревшей типографии в Москве объявили в розыск

Следователи заочно предъявили обвинения руководству предприятия «ООО «Печатный экспресс»
Следственный комитет (СК) РФ заочно предъявил обвинения и объявил в розыск генерального директора типографии «ООО «Печатный экспресс» Сергея Москвина и главного инженера этого предприятия Антона Яцкова.
Именно эти люди отвечали за противопожарное состояние зданий и помещений этой компании. Теперь они обвиняются в совершении преступления по ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»).
Пожар в складском помещении типографии на северо-востоке столицы произошел в субботу, 27 августа. Огонь унес жизни 17 человек, 14 из которых были молодыми гражданками Киргизии.
Для расследования уголовного дела СК создал специальную следственную группу из 14 следователей и семи экспертов.
Напомним, что МЧС четыре года не проверяла состояние противопожарной безопасности в типографии.
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