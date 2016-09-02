В Кремле отказались комментировать сообщения о смерти Каримова

По словам пресс-секретаря президента России, в Москве ждут официальных сообщений из Ташкента о смерти президента Узбекистана
В Кремле не будут комментировать визит президента России Владимира Путина на возможные похороны главы Узбекистана Ислама Каримова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами в пятницу.
«Сослагательное наклонение не считаю допустимым в этом вопросе», — сказал он.
Представитель Кремля подчеркнул, что в администрации российского президента не считают возможным ориентироваться на сообщения источников.
«Пока никаких новостей. Не считаем возможным ориентироваться на сообщения источников. В данном случае считаем, что первоисточником может являться только официальная информация, которая поступает из Ташкента», — добавил Песков.
Ранее в пятницу источник агентства Reuters, близкий к ситуации, заявил о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова в результате перенесенного ранее инсульта. До этого правительство Узбекистана сообщило, что глава государства находится в критическом состоянии.
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