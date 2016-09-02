В Чите арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве мальчика 10 лет

Следствие назначило проведение необходимых судебных экспертиз
Суд в Чите арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве 10-летнего мальчика, а также в покушении на убийство его 12-летней сестры. Об этом сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю
«Суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователем назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается», — приводит сайт НТВ.Ru сообщение ведомства.
Напомним, во вторник вечером брат и сестра отправились на поливку урожая на дачу, расположенную недалеко от дома. После того как дети не вернулись домой через три часа, родители отправились на их поиски и обнаружили детей в теплице со множественными ранениями.
Мальчик от полученных ран скончался на месте, его сестру госпитализировали в тяжелом состоянии.
Как позже выяснило следствие, на детей напал 35-летний сосед семьи, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он обвинил их в краже овощей со своего участка, а затем напал на детей с топором и жестоко изрубил жертв.
Правоохранительные органы Забайкальского края задержали мужчину. Он дал признательные показания.
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