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В Чите арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве мальчика 10 лет

Следствие назначило проведение необходимых судебных экспертиз

Суд в Чите арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве 10-летнего мальчика, а также в покушении на убийство его 12-летней сестры. Об этом сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю

«Суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователем назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается», — приводит сайт НТВ.Ru сообщение ведомства.

Напомним, во вторник вечером брат и сестра отправились на поливку урожая на дачу, расположенную недалеко от дома. После того как дети не вернулись домой через три часа, родители отправились на их поиски и обнаружили детей в теплице со множественными ранениями.

Мальчик от полученных ран скончался на месте, его сестру госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как позже выяснило следствие, на детей напал 35-летний сосед семьи, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он обвинил их в краже овощей со своего участка, а затем напал на детей с топором и жестоко изрубил жертв.

Правоохранительные органы Забайкальского края задержали мужчину. Он дал признательные показания.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

В Чите арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве мальчика 10 лет

Следствие назначило проведение необходимых судебных экспертиз

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