Боевой самолет ВМС США проводил разведку вблизи баз РФ в Сирии

Противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon подлетел к российским базам, расположенным на побережье Сирии.



Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на отслеживающие перемещение военной авиации сайты, маршрут полета самолета пролегает близ побережья Сирии в непосредственной близости от авиабазы Хмеймим, на которой размещается группировка ВКС России.



Также он приблизился к порту Тартус, где находится пункт материально-технического обеспечения российского ВМФ.



Уточняется, что самолет с бортовым номером 168761 и позывным VVPS021 выполняет задание в восточной части акватории Средиземного моря.



Boeing P-8 Poseidon — патрульный противолодочный самолет, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях — как в прибрежных районах, так и в Мировом океане. Он поступил на вооружение ВМФ США в 2013 году на замену устаревшим P-3 Orion.



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