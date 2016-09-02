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Боевой самолет ВМС США проводил разведку вблизи баз РФ в Сирии

Он приблизился к авиабазе Хмеймим, на которой размещается группировка ВКС России, и к порту Тартус, где находится пункт материально-технического обеспечения российского ВМФ

Противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon подлетел к российским базам, расположенным на побережье Сирии.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на отслеживающие перемещение военной авиации сайты, маршрут полета самолета пролегает близ побережья Сирии в непосредственной близости от авиабазы Хмеймим, на которой размещается группировка ВКС России. 

Также он приблизился к порту Тартус, где находится пункт материально-технического обеспечения российского ВМФ.

Уточняется, что самолет с бортовым номером 168761 и позывным VVPS021 выполняет задание в восточной части акватории Средиземного моря.

Boeing P-8 Poseidon — патрульный противолодочный самолет, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях — как в прибрежных районах, так и в Мировом океане. Он поступил на вооружение ВМФ США в 2013 году на замену устаревшим P-3 Orion.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Боевой самолет ВМС США проводил разведку вблизи баз РФ в Сирии

Он приблизился к авиабазе Хмеймим, на которой размещается группировка ВКС России, и к порту Тартус, где находится пункт материально-технического обеспечения российского ВМФ

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