Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
2 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

СК возбудил дело по факту гибели начальника приморского МЧС

По мнению следователей, речь может идти о причинении смерти по неосторожности

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели руководителя ГУ МЧС по Приморскому краю Олега Федюры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По мнению следователей, речь может идти о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в пятницу «Известия» писали, что водолазам удалось извлечь тело Федюры, который несколько часов считался пропавшим без вести, из воды.

Напомним, 2 сентября дополнительный отряд спасателей, возглавляемый руководителем ГУ МЧС по Приморскому краю Олегом Федюрой, отправился в поселок Уборка в Чугуевском районе края — населенный пункт сильно пострадал при тайфуне. Целью спасателей было оказание помощи местным жителям и оценка ущерба.

Как сообщили в СК, «КамАЗ» со спасателями пытался вброд пересечь приток реки Павловка. Машина перевернулась, люди оказались в воде. Уточнялось, что Олег Федюра до последнего пытался помочь своим сотрудникам выбраться из автомобиля.

45-летний Федюра руководил ГУ МЧС по Приморскому краю с ноября 2015 года. В ведомство он пришел после службы в ВС России.

Написать комментарий
Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

СК возбудил дело по факту гибели начальника приморского МЧС

По мнению следователей, речь может идти о причинении смерти по неосторожности

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Андрей Манойло

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Евстафьев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке