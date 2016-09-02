СК возбудил дело по факту гибели начальника приморского МЧС

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели руководителя ГУ МЧС по Приморскому краю Олега Федюры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По мнению следователей, речь может идти о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в пятницу «Известия» писали, что водолазам удалось извлечь тело Федюры, который несколько часов считался пропавшим без вести, из воды.

Напомним, 2 сентября дополнительный отряд спасателей, возглавляемый руководителем ГУ МЧС по Приморскому краю Олегом Федюрой, отправился в поселок Уборка в Чугуевском районе края — населенный пункт сильно пострадал при тайфуне. Целью спасателей было оказание помощи местным жителям и оценка ущерба.

Как сообщили в СК, «КамАЗ» со спасателями пытался вброд пересечь приток реки Павловка. Машина перевернулась, люди оказались в воде. Уточнялось, что Олег Федюра до последнего пытался помочь своим сотрудникам выбраться из автомобиля.

45-летний Федюра руководил ГУ МЧС по Приморскому краю с ноября 2015 года. В ведомство он пришел после службы в ВС России.