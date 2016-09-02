Турция бомбит позиции ИГИЛ

В операции против боевиков применено высокоточное оружие
Турецкие ВВС нанесли серию воздушных ударов по позициям в Сирии террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ).
Бомбардировке подверглись окрестности города Джараблус, где были уничтожены как минимум три здания, находившиеся под контролем боевиков.
При авиаударах использовались управляемые авиационные бомбы. Считается, что это позволяет избежать жертв среди мирного населения.
Как сообщается, турецкая армия при участии отрядов сирийской оппозиции и ВВС международной коалиции начала в этой стране операцию против ИГИЛ под кодовым названием «Щит Евфрата».
Напомним, что Россия последовательно призывает Турцию согласовывать боевые действия в Сирии с официальным Дамаском.
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