Китай готов к добыче золота в России

Выстраивание диалога с китайскими инвесторами, которое продолжается последние пять лет, начинает приносить плоды. Россия может рассчитывать, что в ближайшее время компании из Китая будут заключать конкретные сделки по вхождению в золотодобывающие проекты в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Об этом сообщил «Известиям» глава Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба, который представляет инвесторам российскую отрасль на золотопромышленных форумах по всему миру.

Среди основных причин интереса китайских инвесторов к российской золотодобывающей отрасли Сергей Кашуба назвал активное выстраивание отношений с китайскими партнерами, которое продолжается уже около пяти лет, а также налоговые льготы на Дальнем Востоке.

— Основная причина — то, что мы выстраивали диалог с этими инвесторами последние три–пять лет. Во-вторых, российское правительство дало налоговые льготы в Байкальском регионе и на Дальнем Востоке. У китайцев абсолютный фокус на этот регион в привязке к налоговым льготам. Я знаю, что три-четыре крупнейшие компании ездили на Восточный экономический форум именно для того, чтобы встречаться с нашими руководителями, выяснять, как работают эти льготы. И третья причина связана с ростом цены на золото, — рассказал глава Союза золотопромышленников России.

По его словам, Китай уже настроен на конкретные сделки по золоторудным проектам в РФ. «Уже есть предварительная договоренность по одному стратегическому месторождению с доказанными запасами около 100 т золота», — отметил он, не уточнив, о каком проекте идет речь.

По словам источника «Известий» в отрасли, речь идет о месторождении Ключевское в Забайкалье с запасами около 80 т золота. На прошлой неделе пресс-служба ФАС России сообщила о том, что представители китайской компании China National Gold Group выразили свою заинтересованность в развитии инвестиционного сотрудничества между нашими странами. В частности, китайские инвесторы в настоящее время находятся на заключительной стадии сделки по покупке у компании SUN Gold Ltd 70% доли в месторождении золота Ключевское в Забайкальском крае.

Пресс-служба ФАС и компания SUN Gold не ответили на запрос «Известий». При этом источник «Известий» в отрасли сообщил, что China Gold и АО «Западное-Ключи», принадлежащее сейчас индийской SUN Gold, уже составили предварительный договор купли-продажи доли в месторождении, однако китайская компания еще не обращалась в российские госорганы за разрешением на эту сделку.

Добыча золота на месторождении Ключевское более десяти лет назад была заморожена, видимо, в связи со сложностью добычи: содержание золота в рудах — до 2 г на тонну, при этом драгметалл нужно извлекать из упорных первичных малосульфидных руд, сообщил аналитик «Финама» Алексей Калачев. Для эффективной отработки месторождения, по данным краевого минприроды, необходимо применять новые технологии. Возможно, China Gold обладает необходимыми технологиями, отметил аналитик.

По словам главы Союза золотопромышленников России, есть и другие сделки, но эта самая крупная, потому что месторождение стратегическое — запасы более 50 т золота. Сергей Кашуба отметил, что интерес к российским проектам проявляют такие крупные китайские компании, как Zijin Mining, China Gold, Zhaojin Mining Industry и Shandong Gold. Китайские инвесторы не ответили на запрос «Известий».

— Сегодня получается, что китайские инвесторы решили примерно разделить наш рынок по объемам. Например, одна компания готова заходить в проекты с запасами до 50 т золота, чтобы не было трудностей с законом о «стратегических месторождениях», вторая — от 50 до 100 т. И вот недавно на конференции в Пекине одна из компаний Китая заявила о планах по вхождению на российский рынок по активам с запасами 100 т золота и больше. Таким образом, просматривается отсутствие конкуренции и логика инвесторов из Китая. Они отталкиваются от размера своих компаний, смотрят наши объекты исходя из своих возможностей, — пояснил Сергей Кашуба.

Он полагает, что конкретика по новым сделкам может появиться осенью в ходе горнопромышленного форума «Майнекс», который пройдет в начале октября в Москве.

— В большинстве своем эти инвесторы заявляют о том, что им нужен контроль. Это крупные китайские компании, которые не пойдут миноритариями. В качестве инвесторов выступают как полностью государственные компании, так и крупные игроки с госучастием. Кроме того, пара китайских фондов сейчас активно работает и анализирует российский рынок с целью выхода на него в качестве портфельных инвесторов, но они еще долго будут изучать. У фондов определенного фокуса я сейчас не вижу, — отметил Сергей Кашуба.

По его словам, всё будет зависеть от первой сделки. «Если добро дадут по стратегическому месторождению с запасами более 50 т, то тогда можно будет прикинуть примерный объем инвестиций. Если от 50 до 100 т запасов, то первоначальные инвестиции, сумма сделки при покупке доли в проекте, могут составить $100–200 млн. Свыше 100 т — это и $300–500 млн», — считает Сергей Кашуба.

Глава Союза золотопромышленников отметил, что китайские компании заинтересованы в росте добычи за счет новых проектов в РФ. «Китайцы сейчас разумно полагают, что пока еще цена не выросла, нужно покупать, а потом уже нужно добывать. В этом году в Китае началась 13-я китайская «пятилетка», выделено финансирование и надо покупать. Как я вижу, это будет два года скупки активов, третий год — разберутся, что делать, а через четыре-пять лет нужно уже добывать металл», — сказал Сергей Кашуба.

По мнению директора группы корпоративных рейтингов аналитического агентства АКРА Максима Худалова, инвесторы из Китая интересуются в основном активами в Забайкалье, Хабаровском крае, Амурской области, Магадане и на Камчатке. С ним согласен аналитик «Финама» Алексей Калачев. «Китайскую сторону интересуют регионы России вдоль российско-китайской границы», — отметил аналитик «Финама».

— За последние семь лет китайцы инвестировали в добычу минеральных ресурсов на территории РФ всего $860 млн из общего объема по всему миру в $12,2 млрд на крупные проекты. Последнее время китайцы снизили интерес к сырьевым активам, поэтому я ожидаю лишь нескольких крупных сделок, которые не затронут гигантских месторождений, таких как Сухой Лог. Учитывая опыт китайцев по приобретению доли в «Полюс Золото», я не исключаю их входа в капитал крупных российских золотодобытчиков, например «Полиметалла» и «Петропавловска», — отметил Максим Худалов.