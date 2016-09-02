В мюнхенском институте нашли коллекцию мозгов заключенных Освенцима

Настоящую коллекцию мозгов — около сотни законсервированных экземпляров — обнаружили при реконструкции знаменитого мюнхенского Института психиатрии общества Макса Планка. Мозг изымали у казненных заключенных Освенцима, а также при трепанации черепа умственно отсталых заключенных.



Коллекция была собрана немецким нейробиологом Юлиусом Галлерворденом. Он получал этот «биологический материал» от известного своими бесчеловечными опытами над заключенными доктора Йозефа Менгепе. Изымавшиеся мозги казненных использовали в опытах по совершенствованию арийской расы, сообщает «Утро.ru».



Сообщается, что найденные образцы будут изучаться для того, чтобы определить, кому они принадлежали. Если удастся их идентифицировать, останки жертв нацизма будут захоронены в общей могиле, а на надгробную плиту нанесут их имена.

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