Из Москвы в Анталью вылетел первый чартерный рейс

На турецкий курорт отправились 322 человека
Первый чартерный рейс отправился из столичного аэропорта Шереметьево в Анталью, следует из онлайн-табло воздушной гавани.
Рейс авиакомпании Royal Flight вылетел с 15-минутной задержкой.
По информации специалиста по связям с общественностью Royal Flight Максима Курашвили, данным рейсом на турецкий курорт полетели 322 человека, в том числе 55 детей, сообщает «Ридус».
Напомним, как ранее писали «Известия», Росавиация согласовала заявки от авиакомпаний на выполнение чартерных перевозок в Турции. При этом, по прогнозам министра транспорта России Максима Соколова, полный турпоток возможно будет восстановить в 2017 году. В этом же сезоне турецкие курорты смогут посетить около 200 тыс. россиян.
Напомним, чартерные перевозки между Россией и Турцией были приостановлены по инициативе РФ после того, как 24 ноября 2015 года турецкие ВС сбили российский бомбардировщик Су-24. В результате инцидента погиб командир судна Олег Пешков, штурману Константину Мурахтину удалось спастись.
В конце июня текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в Москву послание, в котором извинился за происшествие и выразил заинтересованность в налаживании отношений между государствами. После встречи с Эрдоганом, которая прошла 9 августа в Санкт-Петербурге, президент России Владимир Путин сообщил, что чартерные перелеты будут возобновлены в ближайшее время.
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