Франк-Вальтер Штайнмайер может занять пост канцлера Германии

По информации «Известий», возможным кандидатом на пост канцлера Германии от лидирующей, по опросам, партии СДПГ может стать глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Также обсуждаются кандидатуры председателя Европарламента Мартина Шульца, вице-канцлера ФРГ Зигмара Габриэля и мэра Гамбурга Олафа Шольца.

— Сейчас внутри партии идет обсуждение кандидатуры. Логично, что именно Габриэль будет претендовать на этот пост как председатель партии, тем не менее пока не ясно, собирается ли он выдвигать свою кандидатуру. Поскольку самым популярным политиком является Штайнмайер, он имеет высокие шансы на поддержку. Также называются имена главы Европейского парламента Мартина Шульца и мэра Гамбурга Олафа Шольца, — рассказал источник «Известий» в СДПГ. — После завершения выборной кампании в федеральных землях начнется подготовка к выборам в бундестаг (намечены на сентябрь 2017 года. — «Известия»), именно тогда и определится итоговый кандидат.

Между тем, как показывают региональные выборы в Германии, именно кандидат от СДПГ станет следующим канцлером. По итогам прошедших 4 сентября выборов в ландтаг земли Мекленбург — Передняя Померания, родной земли нынешнего канцлера Ангелы Меркель, стало очевидным, что формировать следующее правительство Германии будут именно социал-демократы.

Как рассказали «Известиям» в правительстве Мекленбурга — Передней Померании, земля продолжит отстаивать свои экономические интересы, которые прямо связаны с Россией.

— В течение нескольких лет премьер-министр Эрвин Зеллеринг (СДПГ) занимается укреплением экономических отношений с Россией, особенно с Ленинградской областью. Мы и дальше продолжим поддерживать традиционно важные торговые отношения с Москвой. Экономические санкции наносят урон обеим сторонам, о чем не раз заявлял Зеллеринг, и мы активно выступаем за их поэтапное снятие, — сказал «Известиям» официальный представитель правительства федеральной земли Андреас Тимм.

Впрочем, социал-демократы намереваются укреплять отношения с Россией не только на региональном уровне. Как рассказал «Известиям» депутат Европейского парламента от СДП, член комитета по международным делам Арне Литц, налаживание отношений с Россией является важным для партии в целях укрепления безопасности в мире. И в этом смысле, подчеркнул парламентарий, наиболее оптимальной будет кандидатура Штайнмайера.

— Лично мне близки взгляды Штайнмайера. Он призывает не провоцировать на российской границе военными учениями. Вместо этого он хочет говорить с Россией о разоружении и о более тесном сотрудничестве, например, в рамках ОБСЕ. Он постоянно напоминает, что на ситуацию надо смотреть объективно. Также я приветствую его предложение по сокращению ядерного оружия. В этом смысле я стою на одной линии с ним — через его превентивную дипломатию возможно снова достичь соблюдения принципов международного права, — отмечает Литц.



Он также рассказал, что партия рассматривает Россию как своего партнера.



— Я сам вырос в Восточной Германии, вообще говоря, моей родиной является как раз земля Мекленбург — Передняя Померания, я изучал русский язык в школе, потом еще на курсах в Санкт-Петербурге, много раз бывал в Москве, в Сочи, а также по приглашению российского правительства был в Госдуме и Министерстве иностранных дел РФ. То есть мне в самом деле очень нравится Россия, но у меня есть вопросы, как они есть у Штайнмайера. В первую очередь они касаются безопасности, мы должны приложить все усилия, чтобы вернуть мир на Украину, для начала, чтобы там прекратились боевые действия. Мы также обеспокоены угрозой международного терроризма. В этом смысле, например, что касается Сирии, СДПГ является прагматичной партией, открытой для переговоров. То есть мы не ставим вопроса «если», а используем «что» в контексте развития отношений с Россией и решения международных проблем, — подчеркнул Литц.

При этом он отметил, что конкретных предложений по сотрудничеству с Россией пока нет, поскольку предвыборная программа СДПГ на выборы в бундестаг в следующем году еще не закончена.

Впрочем, по мнению директора Германо-Российского форума, немецкого политолога Александра Рара, даже в случае победы СДПГ им всё же придется создавать коалицию с другими партиями из-за складывающейся политической ситуации в стране.

— Сейчас так получилось, что весь левый электорат Германии разделен на три партии: СДПГ, левых и партии «Зеленые». Выборы в Германии становятся всё сложнее и сложнее. Они не являются такими формальными, как это было раньше. Во многом причина этому — появление третьей силы, партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая будет получать во всех земельных парламентах больше 10%. Теоретически она может стать второй по величине партией, и против нее будут брошены все силы правящих партий. Думаю, что на местных выборах будет трудно создать коалицию из двух партий. Во многих землях в ближайшее время придется создавать коалицию из трех партий, целью которой будет не позволить АдГ прийти к власти. Политическая структура в Германии действительно меняется. В этом в принципе и заключается вся интрига будущих выборов, — отметил Рар.