Блогер, ловивший покемонов в екатеринбургском храме, задержан

Поводом для уголовного дела стало видео процесса игры
Против блогера, ловившего покемонов в екатеринбургском храме на Крови возбуждено уголовное дело.
Полиция уже задержала и допросила игрока в Pokemon GO.
Поводом стал ролик, выложенный в интернете, где подозреваемый занят процессом игры в церкви. Сам блогер заявил, что данной акцией он выражал протест против якобы существующих законодательных запретов на эту игру.
Следователи заявили, что подозреваемому вменяются обвинения по статьям «нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», сообщает «РИА Новости».
Напомним, что, к примеру, в Бельгии персоналу аэропортов запретили играть в Pokemon GO, поскольку это может угрожать безопасности полетов.
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