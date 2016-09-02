Блогер, ловивший покемонов в екатеринбургском храме, задержан

Против блогера, ловившего покемонов в екатеринбургском храме на Крови возбуждено уголовное дело.

Полиция уже задержала и допросила игрока в Pokemon GO.

Поводом стал ролик, выложенный в интернете, где подозреваемый занят процессом игры в церкви. Сам блогер заявил, что данной акцией он выражал протест против якобы существующих законодательных запретов на эту игру.

Следователи заявили, что подозреваемому вменяются обвинения по статьям «нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», сообщает «РИА Новости».

Напомним, что, к примеру, в Бельгии персоналу аэропортов запретили играть в Pokemon GO, поскольку это может угрожать безопасности полетов.

