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Захарова поиронизировала на тему, почему Киев хочет арестовать Шойгу

По словам официального представителя российского МИДа, на Украине тоже хотят, чтобы у них появился нормальный министр обороны

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова иронично объяснила, какие мотивы двигают на самом деле официальным Киевом, выдавшим ордер на арест министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом с иронией она написала на своей странице в Facebook.

Захарова пишет, что на Украине желают, чтобы у них наконец появился нормальный министр обороны. «Терпите, может, и вам когда-нибудь повезет», — цитирует Захарову телеканал «Звезда».

СМИ на Украине ранее распространили информацию о том, что Печерский районный суд Киева выдал ордер на арест Сергея Шойгу. 

Напомним, в четверг было опубликовано постановление о том, что 26 августа Печерский районный суд Киева рассмотрел ходатайство следствия об аресте министра обороны России Сергея Шойгу. 

На Украине возбудили уголовное дело в отношении Шойгу по обвинению в создании незаконных вооруженных формирований в конце июля. На прошлой неделе Генпрокуратура Украины обнародовала список из 18 высокопоставленных россиян, которые подозреваются в совершении «особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины». Они объявлены в розыск.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Захарова поиронизировала на тему, почему Киев хочет арестовать Шойгу

По словам официального представителя российского МИДа, на Украине тоже хотят, чтобы у них появился нормальный министр обороны

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