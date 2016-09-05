Оппозиция планирует установить в Сирии диктатуру

План сирийского Высшего комитета по переговорам (ВКП, внешняя оппозиция), который должен быть опубликован на этой неделе, предполагает сосредоточение всей полноты власти в руках одной структуры — так называемого «Переходного органа управления». Этот документ в корне противоречит достигнутым ранее договоренностям по сирийскому урегулированию. Об этом «Известиям» рассказал глава делегации «Хмеймим» на переговорах в Женеве Ильян Масаад, который получил черновик документа по своим каналам.

— Речь идет о 16-страничном документе, описывающем переходный период. Мы получили его от своих источников, близких к ВКП. Даже беглого знакомства с ним достаточно, чтобы понять, что речь идет о желании авторов текста установить в Сирии диктаторский режим, — рассказал Ильян Масаад.

В соответствии с выдержками, предоставленными главой делегации «Хмеймим» в распоряжение «Известий», документ предполагает формирование «Переходного органа управления», который сосредоточит в своих руках полномочия как президента, так и правительства Сирии, а также «будет представлять страну во всех международных и региональных организациях», «распределять бюджет», «обеспечивать работу министерств и ведомств» и «контролировать все финансовые учреждения, в том числе Центральный банк».

Более того, по сути, «Переходный орган управления» планирует получить в свои руки и законодательную власть, взяв на себя функции парламента. Для этого, в соответствии с планом, под его эгидой должна быть сформирована «Национальная конференция», а законодательный орган распущен и законотворческая деятельность представленных в нем партий заморожена. «Национальной конференции» отводятся сугубо консультативные функции. Одновременно в руках «Переходного органа управления» будет фактически сосредоточена и судебная власть, поскольку им будет вновь сформирован Высший конституционный суд, Высший совет правосудия, а также комиссия, отвечающая за проведение институциональных реформ.

ВКП 1 сентября объявил о намерении опубликовать свой план по политическому переходу в Сирии. Об этом сообщила представительница оппозиционного объединения, которое также называют «Эр-риядской группой», Хинд Кабават. В план войдет создание «Переходного органа управления», правда, по словам Кабават, только с исполнительными полномочиями. Кроме того, в документе будут прописаны такие детали, как продолжительность политического перехода, механизм по обеспечению справедливого представительства меньшинств и планы по реформированию и восстановлению государственных институтов.

Формирование переходного органа является предметом острых дискуссий между правительственной делегацией на переговорах в Женеве и рядом оппозиционных объединений. Представители властей в Дамаске и часть их оппонентов настаивают, что этот орган, в соответствии с международными договоренностями, никоим образом не должен влиять на судьбу президента Башара Асада. В то же время, по мнению ВКП, сирийскому лидеру в будущем политическом устройстве Сирии места нет.

Сам Ильян Масаад считает недопустимым одобрение нового плана.

— Члены ВКП утверждают, что сирийский режим является диктаторским. Действительно, с 1946 года (времени вывода французских войск из Сирии. — «Известия») и до наших дней все режимы в стране были в той или иной степени диктаторскими. Но нельзя заменять одну диктатуру другой, а именно этого добивается ВКП, концентрируя в одних руках законодательную, исполнительную и судебную власть. Всё это является нарушением ряда международных договоренностей, в том числе Женевы-1 и резолюции Совета Безопасности ООН №2254, которые предполагают передачу переходному органу только исполнительной власти при сохранении функционирования всех государственных институтов, — сказал Ильян Масаад.

При этом собеседник «Известий» предложил свой вариант политического перехода.

— Я предлагаю создать своего рода министерство национального единства, которое занималось бы реализацией венских соглашений по Сирии и резолюции Совета Безопасности ООН №2254. Таким образом, этот орган должен будет сформировать комитет по наблюдению за ходом выборов и комиссию по разработке новой конституции, которая бы закрепила в Сирии светский демократический строй, — подытожил Ильян Масаад.​​​​​​​