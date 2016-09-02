Ислама Каримова лечили российские, финские и немецкие врачи

Врачи из России, Финляндии и Германии принимали участие в лечении президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом говорится в медицинском заключении, которое было зачитано по узбекскому национальному телевидению.

«В ночь на 28 августа пациент был консультирован нейрохирургами, кардиологами и реаниматологами ведущих зарубежных клиник России, Германии, Финляндии», — говорится в медицинском заключении, передает «РИА Новости».



Среди российских специалистов, проводивших лечение Ислама Каримова, названы директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева академик Бокерия и директор Научного центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко академик Потапов.



О кончине президента Узбекистана сообщили вечером в пятницу правительство страны и дочь Ислама Каримова Лола Каримова-Типляева. Первые сообщения о кончине Ислама Каримова, позже снятые с публикации, появились в СМИ днем 2 сентября.

Политика экстренно доставили в больницу утром 27 августа. Проведенные диагностические исследования подтвердили, что президент Узбекистана перенес инсульт. Несмотря на принятые меры, из-за перенесенного инсульта нарушения функций внутренних органов нарастали.

«Второго сентября 2016 года, несмотря на проведенные вышеуказанные мероприятия, полный объем диагностических, лечебных манипуляций и интенсивной терапии, в 20.15 наступила остановка сердечной деятельности», — говорится в медзаключении.

Ранее «Известия» сообщали, что похороны президента Узбекистана Ислама Каримова пройдут 3 сентября в его родном городе — Самарканде.