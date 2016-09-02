Конгресс Испании не утвердил Рахоя премьером страны

Большинство депутатов проголосовали против кандидатуры главы Народной партии
В нижней палате парламента Испании (конгрессе) прошло голосование по кандидатуре лидера Народной партии Мариано Рахоя на пост главы испанского правительства, однако большинством голосов депутатов он не был утвержден премьер-министром.
Рахоя на посту премьера были готовы утвердить 170 депутатов из Народной партии, партии «Граждане» и «Канарской коалиции». Однако 180 депутатов высказались против. Они представляют Испанскую социалистическую рабочую партию (ИСРП), Podemos, «Объединенных левых», националистические партии Каталонии, партии Страны Басков, Валенсии и Канар, сообщает «РИА Новости».
«Испании срочно нужно правительство, которое бы могло справляться с самыми острыми вызовами. Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией», — заявил Рахой.
Он также заявил, что социалисты мешают стране обрести нормальное правительство.
Как писали «Известия», днем ранее, 1 сентября, кандидатура Мариано Рахоя на пост главы испанского правительства также не была утверждена и парламентом Испании.
В июне правящая НП и.о. премьер-министра Мариано Рахоя победила на досрочных парламентских выборах, но не получила абсолютного большинства.
137 ее мандатов в 350-местном парламенте недостаточно, чтобы сформировать правительство самостоятельно.
Второе место заняли социалисты с 85 мандатами. Левый блок «Объединившись, можем» с 71 мандатом — на третьем месте. Центристская партия «Граждане» получила 32 мандата. Все эти политические силы отказались поддерживать Рахоя или создавать с ним широкую коалицию.
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