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Трехдневный траур объявлен в Узбекистане в связи со смертью Каримова

Решение об этом озвучили парламент и правительство страны

В Узбекистане 3 сентября решением парламента и правительства республики объявлен трехдневный траур в связи со смертью президента страны Ислама Каримова.

В сообщении кабмина сказано, что траурные мероприятия пройдут по всей стране, передает РИА «Новости».

«В месячный срок с учетом мнения населения, предприятий, организаций, учебных заведений и широкой общественности внести предложения по увековечиванию памяти первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова», — сказано в постановлении.

Напомним, ранее правительство и парламент Узбекистана сообщили, что Каримов скончался в пятницу, 2 сентября. Его похоронят 3 сентября в Самарканде.

Президент России Владимир Путин выразил временно исполняющему обязанности президента республики Нигматилле Юлдашеву и народу страны соболезнования в связи с кончиной Каримова.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Трехдневный траур объявлен в Узбекистане в связи со смертью Каримова

Решение об этом озвучили парламент и правительство страны

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