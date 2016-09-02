Трехдневный траур объявлен в Узбекистане в связи со смертью Каримова

В Узбекистане 3 сентября решением парламента и правительства республики объявлен трехдневный траур в связи со смертью президента страны Ислама Каримова.

В сообщении кабмина сказано, что траурные мероприятия пройдут по всей стране, передает РИА «Новости».

«В месячный срок с учетом мнения населения, предприятий, организаций, учебных заведений и широкой общественности внести предложения по увековечиванию памяти первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова», — сказано в постановлении.

Напомним, ранее правительство и парламент Узбекистана сообщили, что Каримов скончался в пятницу, 2 сентября. Его похоронят 3 сентября в Самарканде.

Президент России Владимир Путин выразил временно исполняющему обязанности президента республики Нигматилле Юлдашеву и народу страны соболезнования в связи с кончиной Каримова.