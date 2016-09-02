Турки встретили цветами первых туристов из России

Спустя 9 месяцев после охлаждения отношений между РФ и Турцией в Анталье приземлился первый чартер с россиянами
В аэропорту турецкой Антальи встретили цветами туристов из РФ — пассажиров первого чартерного рейса, приземлившегося в Турции спустя девять месяцев после охлаждения отношений двух стран.
«Российские туристы соскучились по Турции, а мы соскучились по ним. Возобновление чартерного сообщения позволит нам снова быть вместе», — заявил вице-губернатор Антальи Халиль Сердар Джехероглу, сообщает РИА «Новости».
Он также отметил, что россиянам не стоит волноваться по поводу своей безопасности, она будет обеспечена на самом высоком уровне. В качестве подтверждения своих слов он заявил о недавнем визите в Турцию делегации из РФ, проинспектировавшей аэропорт Антальи и туристическую инфраструктуру.
В пятницу, 2 сентября, из столичного аэропорта Шереметьево в Анталью вылетел первый чартерный рейс. На борту самолета авиакомпании Royal Flight находились 322 пассажира.
Напомним, как ранее писали «Известия», Росавиация согласовала заявки от авиакомпаний на выполнение чартерных перевозок в Турцию. В текущем сезоне курорты Турции смогут посетить около 200 тыс. россиян.
О возобновлении чартерных перелетов в Турцию заявил президент России Владимир Путин после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая прошла 9 августа в Санкт-Петербурге.
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