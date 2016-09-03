Полиция Иваново опубликовала видео с предполагаемой убийцей девочки

Управления МВД России по Ивановской области опубликовало видеозапись наружных камер наблюдения, которые запечатлели предполагаемую убийцу двухлетней девочки, тело которой было найдено в водоеме.

На записи, размещенной на официальной странице Управления МВД РФ по Ивановской области, видно, как женщина несет на руках ребенка и оглядывается.

Ранее сотрудники СУ СК РФ по Ивановской области задержали женщину 1991 года рождения, которая подозревается в похищении и убийстве двухлетней девочки.

Сотрудники СК проводят с женщиной следственные действия, чтобы установить обстоятельства убийства. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщалось ранее, около 19.00 в акватории реки в парке «Харинка» города Иваново было найдено тело малолетней девочки, о похищении которой сообщалось днем.

