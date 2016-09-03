Полиция Иваново опубликовала видео с предполагаемой убийцей девочки

На записи видно, как женщина несет на руках похищенного ребенка
Управления МВД России по Ивановской области опубликовало видеозапись наружных камер наблюдения, которые запечатлели предполагаемую убийцу двухлетней девочки, тело которой было найдено в водоеме.
На записи, размещенной на официальной странице Управления МВД РФ по Ивановской области, видно, как женщина несет на руках ребенка и оглядывается.
Ранее сотрудники СУ СК РФ по Ивановской области задержали женщину 1991 года рождения, которая подозревается в похищении и убийстве двухлетней девочки.
Сотрудники СК проводят с женщиной следственные действия, чтобы установить обстоятельства убийства. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как сообщалось ранее, около 19.00 в акватории реки в парке «Харинка» города Иваново было найдено тело малолетней девочки, о похищении которой сообщалось днем.
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