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Усиленные меры безопасности ввели в аэропорту Ташкента

Полиция спрашивает всех прибывающих о цели визита

В аэропорту Ташкента «Южный» полиция усилила меры безопасности, идут проверки всех прибывающих в Узбекистан, несколько сотен человек скопились в зоне прилета.

У всех прилетевших спрашивают о цели поездки, досматривают личные вещи и проверяют документы. Особое внимание — к иностранцам. В итоге прибытие в Узбекистан через аэропорт теперь занимает порядка двух-трех часов, сообщает РИА «Новости».

Напомним, ранее правительство и парламент Узбекистана сообщили, что Каримов скончался в пятницу, 2 сентября. Его похоронят 3 сентября в Самарканде. В Узбекистане объявлен трехдневный траур.

Президент России Владимир Путин выразил временно исполняющему обязанности президента республики Нигматилле Юлдашеву и народу страны соболезнования в связи с кончиной Каримова.

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Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

Усиленные меры безопасности ввели в аэропорту Ташкента

Полиция спрашивает всех прибывающих о цели визита

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