Усиленные меры безопасности ввели в аэропорту Ташкента

Полиция спрашивает всех прибывающих о цели визита
В аэропорту Ташкента «Южный» полиция усилила меры безопасности, идут проверки всех прибывающих в Узбекистан, несколько сотен человек скопились в зоне прилета.
У всех прилетевших спрашивают о цели поездки, досматривают личные вещи и проверяют документы. Особое внимание — к иностранцам. В итоге прибытие в Узбекистан через аэропорт теперь занимает порядка двух-трех часов, сообщает РИА «Новости».
Напомним, ранее правительство и парламент Узбекистана сообщили, что Каримов скончался в пятницу, 2 сентября. Его похоронят 3 сентября в Самарканде. В Узбекистане объявлен трехдневный траур.
Президент России Владимир Путин выразил временно исполняющему обязанности президента республики Нигматилле Юлдашеву и народу страны соболезнования в связи с кончиной Каримова.
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