Штаб Трампа заявил, что Клинтон не заслуживает быть президентом США

В штабе кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа считают, что поведение их соперницы-демократа Хиллари Клинтон бесчестно, так как она обманывала ФБР во время расследования дела о ее электронном почтовом ящике.

Советник Трампа Джейсона Миллера заявил, что Клинтон стремится работать в должности, работа на которой ежедневно начинается с брифингов с высокой формой секретности, в то время как заметки о ее встрече с ФБР усиливают ее бесчестное поведение, сообщает «Интерфакс».

«В более чем 2 тыс. случаев секретные материалы были доступны на ее личном сервере, в том числе совершенно секретные материалы стратегического назначения и развединформация», — заявил Миллер.

Он заявил также о «безрассудном» поведении Клинтон, «нечестных» попытках уйти от ответственности, которые показали, что она не заслуживает доверия быть президентом США.

Ранее Федеральное бюро расследований США опубликовало материалы дела о нарушении бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон тайны служебной переписки.

Повышенное внимание к работе Клинтон и ее коллег с электронной почтой связано со скандалом, разгоревшимся в марте 2015 года. Тогда выяснилось, что бывшая первая леди использовала личный электронный почтовый ящик для служебных целей, когда возглавляла Госдепартамент — с 2009 по 2013 год.

По мнению следователей, это могло привести к утечке информации государственной важности в руки хакеров. Сама Клинтон утверждала, что никакой секретной информации через свою почту не отправляла, однако не смогла предъявить ряд писем, заявив, что они удалены безвозвратно.

В августе ФБР сообщило, что обнаружено еще 15 тыс. деловых писем, которые экс-госсекретарь и кандидат в президенты от Демократической партии отправляла со своего личного почтового ящика.