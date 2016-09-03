ФБР заявило о взломе серверов Клинтон из России

Федеральное бюро расследований (ФБР) в представленном в пятницу докладе заявило, что в журнале серверов экс-госсекретаря США и кандидата в президенты страны от демократов Хиллари Клинтон обнаружены IP-адреса из России и Украины, с которых мог происходить взлом.

В частности, следователи изучали файлы системного журнала на март 2013 года. По данным ФБР, IP-адреса из России и Украины попытались просканировать сервер 15 марта, а затем – 19 и 21 марта, сообщает РИА «Новости».

«Тем не менее, ни одна из этих попыток не была удачной, и нельзя было определить, связана ли эта активность с (румынским хакером Марселем) Лазаром», — говорится в докладе ФБР.

В настоящий момент известно, что хакер из Румынии задержан и признал свою вину, однако его связь с иностранными структурами еще устанавливается.

Ранее Федеральное бюро расследований США опубликовало материалы дела о нарушении бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон тайны служебной переписки.

Повышенное внимание к работе Клинтон и ее коллег с электронной почтой связано со скандалом, разгоревшимся в марте 2015 года. Тогда выяснилось, что бывшая первая леди использовала личный электронный почтовый ящик для служебных целей, когда возглавляла Госдепартамент — с 2009 по 2013 год.

По мнению следователей, это могло привести к утечке информации государственной важности в руки хакеров. Сама Клинтон утверждала, что никакой секретной информации через свою почту не отправляла, однако не смогла предъявить ряд писем, заявив, что они удалены безвозвратно.

В августе ФБР сообщило, что обнаружено еще 15 тыс. деловых писем, которые экс-госсекретарь и кандидат в президенты от Демократической партии отправляла со своего личного почтового ящика.