Премьер Японии призвал Путина закончить территориальный спор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе выступления в субботу на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) призвал президента России Владимира Путина открыть новую эпоху в отношении двух государств.

Абэ обратился к российскому лидеру с призывом проявить смелость и поставить точку в территориальном споре, а также решить проблему заключения мирного договора. Ситуацию с не подписанным мирным договором между Россией и Японией, которая длится 70 лет, Абэ назвал «ненормальной».

«Владимир, мы с тобой люди одного поколения. Давай проявим смелость, возьмем на себя ответственность, преодолеем трудности и оставим будущим поколениям мир, где Россия и Япония раскроют свой мощный потенциал», - обратился к Владимиру Путину Абэ.

Также премьер Японии предложил Владимиру Путину проводить ежегодные встречи во Владивостоке. Встреча российского президента и премьер-министра Японии Синдзо Абэ прошла в пятницу во Владивостоке «на полях» ВЭФ, передает ТАСС.



«Известия» ранее писали, встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоится в ноябре в рамках саммита АТЭС.