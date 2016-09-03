Шувалов анонсировал встречу Путина и Абэ в ноябре

В ноябре в рамках саммита АТЭС пройдет встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Он заявил в частности, что у правительств России и Японии есть понимание, как работать до ноября, так как ожидается встреча лидеров двух стран на полях саммита АТЭС.Шувалов сделал это заявление с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. Недавно он был назначен и министром по делам сотрудничества с Россией в области экономики и теперь совмещает два поста, сообщает РИА «Новости».

«Я, заверяю Вас, сделаю все возможное, чтобы предстоящие встречи между нашими лидерами в Перу в ноябре этого года и в декабре в Ямагути стали самыми плодотворными и содержательными», — ответил японский министр.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подтвердил, что встреча главы государства Владимира Путина с японским премьер-министром Синдзо Абэ состоится 15 декабря в префектуре Ямагути.

Кроме этого, Путин и Абэ встретились в пятницу во Владивостоке и обсудили целый ряд двусторонних вопросов включая заключение мирного соглашения.

Напомним, что Япония претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва, в свою очередь, заявляет, что суверенитет России над островами не подлежит никакому сомнению.

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