В Кремле подтвердили, что Путин посетит Японию 15 декабря

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что глава государства встретится с японским премьером Синдзо Абэ в префектуре Ямагути
Пресс-секретарь президента России подтвердил, что встреча главы государства Владимира Путина с японским премьер-министром Синдзо Абэ состоится 15 декабря в префектуре Ямагути. Она пройдет в рамках визита российского лидера в Японию.
Ранее дату и место встречи Абэ озвучил в беседе с японскими СМИ после переговоров с президентом Российской Федерации во Владивостоке.
Комментируя встречу лидеров России и Японии, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе состоявшихся переговоров «обсуждали вопрос о мирном договоре в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты 6 мая в Сочи».
Сергей Лавров также сообщил, что в Москве ощущают готовность Токио к обсуждению вопроса ведения совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах.
Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил, что в 1956 году СССР и Япония заключили соглашение по Курилам, которое было ратифицировано обеими сторонами.
Напомним, что Япония претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва, в свою очередь, заявляет, что суверенитет России над островами не подлежит никакому сомнению.
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