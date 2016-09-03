Путин примет решение по приватизации «Башнефти» и «Роснефти»

Правительство России готовит предложения по приватизации «Роснефти» и «Башнефти». Окончательное решение о приватизации российских нефтяных компаний примет президент Путин. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Шувалов отметил, что инвестконсультанты предлагали осуществить приватизацию «Башнефти» и «Роснефти» как единого проекта. Сложились все условия для реализации приватизационных сделок, считает первый вице-премьер.

«В настоящий момент есть все условия для того, чтобы приватизационные сделки состоялись. В этих условиях... Мы до конца года в состоянии успешно реализовать эти сделки», — добавил Игорь Шувалов в эфире телеканала «Россия 24» По словам первого вице-премьера, в участии в приватизации нефтяных российских компаний выразили заинтересованность азиатские инвесторы.

«В рамках этого форума азиатские инвесторы говорили нам о возможности участия в приватизации, в том числе, наших нефтяных компаний. Нашим соседям и компаниям из этих стран очень интересно участвовать в наших приватизационных сделках», — отметил Шувалов.

«Я надеюсь, что мы примем правильное решение по приватизации — это в нынешних условиях лучше решение, чем занимать на рынке. Тем не менее, окончательное решение за президентом. Правительство будет готовить эти предложения, мы их представим», — сказал Шувалов.

«Известия» ранее писали, что правительство РФ готово провести приватизацию «Башнефти» и «Роснефти» с октября 2016 года.