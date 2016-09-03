Путин осудил ядерную программу КНДР

Российский лидер призвал к возобновлению переговоров по этой проблеме, но подчеркнул, что действовать при этом нужно с большой осторожностью
Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость возобновления переговоров по ядерной проблеме КНДР и призвал Пхеньян придерживаться решений ООН.
— У России принципиальная позиция по этому вопросу. Мы категорически против распространения оружия массового уничтожения по планете и призываем Северную Корею придерживаться принятых международным сообществом и на уровне ООН решений, — приводит ТАСС заявление президента на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Вместе с тем российский лидер пояснил, что предпринимать какие-либо действия в отношении северокорейского руководства нужно с большой аккуратностью, чтобы не провоцировать власти страны на меры по защите национальной безопасности. «Нужно вернуть ситуацию в переговорное русло», — призвал Владимир Путин.
Он также отметил, что Москва будет использовать сохранившиеся каналы связи с Пхеньяном, чтобы вывести ситуацию из острого противостояния. Президент пояснил, что любые действия, которые могут вызвать дальнейшее обострение, являются контрпродуктивными.
Кроме того, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов рассказал, что Россия не будет поднимать вопрос о недопустимости запусков баллистических ракет со стороны КНДР на Генассамблее ООН, если власти страны не станут проводить новые запуски до заседания.
На втором Восточном экономическом форуме, который проходит 2-3 сентября во Владивостоке, принимают участие делегации из Китая, Японии, Республики Корея, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других государств.
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