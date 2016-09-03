Решение по заморозке пенсионных накоплений в РФ на три года не принято

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что не знает о подобном принятом решении
Решение о трехлетней заморозке пенсионных накоплений не принималось, заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отвечая на вопросы журналистов. Министр не считает, что о накопительной пенсии можно забыть.
По словам Улюкаева, в бюджетных предложениях Министерства финансов действительно не учтен трансферт Пенсионному фонду на эту величину. В таком случае, уточнил Улюкаев, трансферт должен быть замещен средствами накопительной пенсионной системы.
«Я не знаю ни о каком принятом решении. Всё, что объявлено, это то, что в бюджетных предложениях Минфина не учтен трансферт Пенсионному фонду на эту величину, следовательно, он должен быть замещен средствами накопительной пенсионной системы», — сказал Улюкаев.
«Известия» ранее писали, что вице-премьер правительства России Ольга Голодец опровергла сообщения об отмене накопительной части пенсии.
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