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Решение по заморозке пенсионных накоплений в РФ на три года не принято

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что не знает о подобном принятом решении

Решение о трехлетней заморозке пенсионных накоплений не принималось, заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отвечая на вопросы журналистов. Министр не считает, что о накопительной пенсии можно забыть.

По словам Улюкаева, в бюджетных предложениях Министерства финансов действительно не учтен трансферт Пенсионному фонду на эту величину. В таком случае, уточнил Улюкаев, трансферт  должен быть замещен средствами накопительной пенсионной системы.

«Я не знаю ни о каком принятом решении. Всё, что объявлено, это то, что в бюджетных предложениях Минфина не учтен трансферт Пенсионному фонду на эту величину, следовательно, он должен быть замещен средствами накопительной пенсионной системы», — сказал Улюкаев.

«Известия» ранее писали, что вице-премьер правительства России Ольга Голодец опровергла сообщения об отмене накопительной части пенсии.

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Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

Решение по заморозке пенсионных накоплений в РФ на три года не принято

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что не знает о подобном принятом решении

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