Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
3 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Улюкаев: инфляция в августе приблизилась к нулю

По данным главы МЭР, в годовом выражении этот показатель составит 6,8%

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что уровень инфляции в августе приблизился к нулю, а в годовом выражении составил 6,8%.

— По инфляции около нуля. Это означает, что год к году это получится где-то 6,8%, — приводит «РИА Новости» сообщение Алексея Улюкаева.

По итогам июля инфляция в стране составила 0,5%, а в годовом выражении — 7,2%. При этом глава МЭР ранее не исключал возможность дефляции в августе на уровне 0,2%.

Кроме того, Алексей Улюкаев отметил, что правительство РФ сейчас работает над трехлетним бюджетом на 2017-2019 годы, исходя из среднегодовой цены на нефть в $40 за баррель.

Читайте также:

Разовая выплата пенсионной надбавки почти не скажется на инфляции

Написать комментарий
Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

Улюкаев: инфляция в августе приблизилась к нулю

По данным главы МЭР, в годовом выражении этот показатель составит 6,8%

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Николай Остарков

эксперт

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке