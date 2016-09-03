Улюкаев: инфляция в августе приблизилась к нулю

По данным главы МЭР, в годовом выражении этот показатель составит 6,8%
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что уровень инфляции в августе приблизился к нулю, а в годовом выражении составил 6,8%.
— По инфляции около нуля. Это означает, что год к году это получится где-то 6,8%, — приводит «РИА Новости» сообщение Алексея Улюкаева.
По итогам июля инфляция в стране составила 0,5%, а в годовом выражении — 7,2%. При этом глава МЭР ранее не исключал возможность дефляции в августе на уровне 0,2%.
Кроме того, Алексей Улюкаев отметил, что правительство РФ сейчас работает над трехлетним бюджетом на 2017-2019 годы, исходя из среднегодовой цены на нефть в $40 за баррель.
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