Улюкаев: инфляция в августе приблизилась к нулю

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что уровень инфляции в августе приблизился к нулю, а в годовом выражении составил 6,8%.



— По инфляции около нуля. Это означает, что год к году это получится где-то 6,8%, — приводит «РИА Новости» сообщение Алексея Улюкаева.

По итогам июля инфляция в стране составила 0,5%, а в годовом выражении — 7,2%. При этом глава МЭР ранее не исключал возможность дефляции в августе на уровне 0,2%.



Кроме того, Алексей Улюкаев отметил, что правительство РФ сейчас работает над трехлетним бюджетом на 2017-2019 годы, исходя из среднегодовой цены на нефть в $40 за баррель.

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