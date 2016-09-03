Стихия нанесла Приморскому краю ущерб в 1,2 млрд рублей

Ущерб, нанесенный циклоном и тайфуном «Лайонрок» Приморскому краю, подсчитан и оценен в 1 млрд 200 тыс. рублей. Сумму ущерба озвучил на заседании рабочей группы правительственной комиссии вице-губернатор Приморского края Александр Лось.

«Сумма ущерба подсчитана — это почти 1 млрд 200 тыс. рублей», — сказал вице-губернатор Приморья.

Ливневые дожди в регион принес циклон 29-31 августа, сразу после дождей на Приморье обрушился тайфун «Лайонрок». В регионе объявлен режим ЧС федерального уровня: подтоплены более 2,5 тыс. домов, размыты дороги, нарушено энергоснабжение, разрушено девять мостов. За сутки общая группировка по ликвидации последствий паводка увеличена почти на 5 тыс. человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. Всего к спасательным работам привлечена группировка в количестве более 18 800 человек, уточнили в ведомстве.



«Всего к аварийно-спасательным и другим неотложным работам привлечена группировка в количестве более 18 880 человек и 1180 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов и 146 плавсредств», — цитирует ТАСС источник в МЧС РФ. В зоне подтопления находятся социальные объекты: больница, школы и детские сады.





Из-за подмыва и затопления дорог 17 населенных пунктов в семи районах Приморского края остались без коммуникаций.

«Известия» ранее писали, что доклад о чрезвычайной ситуации в Приморском крае выслушал президент Владимир Путин.