Песков: главе государства доложат о последствиях тайфуна в Приморье

Доклад главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора Приморского края Владимира Миклушевского о ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок», по всей вероятности, будет выслушан президентом РФ во Владивостоке, куда Владимир Путин прибыл 31 августа.

«Не исключаем, что сегодня до конца дня президент здесь, во Владивостоке, выслушает доклад главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора Приморского края Владимира Миклушевского о мерах, предпринимаемых для ликвидации природных последствий тайфуна, который происходит в регионе», — цитирует ТАСС слова Дмитрия Пескова.



Напомним, в Приморье введен режим ЧС федерального уровня. В результате стихии подтоплено более 2,5 тыс. домов, где проживает 8,4 тыс. человек, и девять социально значимых объектов.

Как уже писали «Известия», в ликвидации последствий стихийного бедствия на Дальнем Востоке, помимо сотрудников МЧС, будут принимать участие военные.

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