Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
3 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Суд Екатеринбурга арестовал блогера, ловившего покемонов в храме

Комментарии 2

Задержали и допросили блогера накануне, после публикации в Сети видеоролика соответствующего содержания

Задержали и допросили блогера накануне, после публикации в Сети видеоролика соответствующего содержания
Судья Кировского суда Екатеринбурга вынес определение об аресте блогера Руслана Соколовского. Два ближайших месяца блогер, ловивший покемонов в церкви, проведет под арестом. Задержать подозреваемого удалось после того, как в Сети появился видеоролик, на котором блогер играл в здании храма в Pokemon GO.

Уголовное дело в отношении арестованного возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса 282 («Экстремизм») и статье 148 («Оскорбление чувств верующих»). Решение об аресте блогера выносилось в закрытом режиме, об аресте сообщил СМИ адвокат Соколовского.

Известно, что на заседании суда блогер просил выбрать ему меру пресечения в виде подписке о не выезде.

«Известия» ранее писали, что Соколовский ловил покемонов в екатеринбургском Храме на Крови.

Написать комментарий
Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

Суд Екатеринбурга арестовал блогера, ловившего покемонов в храме

Задержали и допросили блогера накануне, после публикации в Сети видеоролика соответствующего содержания

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения

Мнение

Александр Шлычков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке