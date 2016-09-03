Суд Екатеринбурга арестовал блогера, ловившего покемонов в храме

Задержали и допросили блогера накануне, после публикации в Сети видеоролика соответствующего содержания

Судья Кировского суда Екатеринбурга вынес определение об аресте блогера Руслана Соколовского. Два ближайших месяца блогер, ловивший покемонов в церкви, проведет под арестом. Задержать подозреваемого удалось после того, как в Сети появился видеоролик, на котором блогер играл в здании храма в Pokemon GO.

Уголовное дело в отношении арестованного возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса 282 («Экстремизм») и статье 148 («Оскорбление чувств верующих»). Решение об аресте блогера выносилось в закрытом режиме, об аресте сообщил СМИ адвокат Соколовского.

Известно, что на заседании суда блогер просил выбрать ему меру пресечения в виде подписке о не выезде.

«Известия» ранее писали, что Соколовский ловил покемонов в екатеринбургском Храме на Крови.

