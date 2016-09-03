Путин: Россия и Южная Корея не приемлют ядерный статус КНДР

Москва и Сеул не приемлют самопровозглашенный ядерный статус КНДР, заявил президент России Владимир Путин на встрече со своей южнокорейской коллегой Пак Кын Хе.

«Хочу подчеркнуть, наши страны (Россия и Южная Корея. — Ред.) не приемлют самопровозглашенный ядерный статус Пхеньяна», — приводит «Интерфакс» заявление российского лидера по итогам переговоров с президентом Южной Кореи в рамках Восточного экономического форума.

По мнению президента РФ, решение ядерного вопроса на Корейском полуострове входит в задачу общей военно-политической разрядки в Северо-Восточной Азии.

— Необходимо добиваться снижения уровня военной конфронтации, формировать основу для взаимного доверия между всеми государствами региона, — призвал Владимир Путин. Он подчеркнул, что создать благоприятные условия для обеспечения стабильности, безопасности и процветания можно только объединенными усилиями.

В свою очередь президент Южной Кореи Пак Кын Хе сообщила, что обе стороны договорились укрепить стратегическое сотрудничество в решении северокорейской ядерной проблемы и других вопросов. «Очень важно как можно скорее решить северокорейскую ядерную проблему, которая представляет собой самую большую угрозу безопасности в этом регионе», — пояснила глава государства.

По ее словам, заявления руководства КНДР о нанесении превентивных атак наряду с продолжением ядерных испытаний являются смертельной угрозой для Южной Кореи, поскольку страна расположена в зоне досягаемости ракет Северной Кореи. «Вероятность конфликта день ото дня возрастает. Они усовершенствуют свои технологии по разработке запуска баллистических ракет», — предупредила Пак Кын Хе.

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