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Подозреваемой в убийстве девочки в Иваново предъявлено обвинение

25-летняя местная жительница обвиняется в похищении и убийстве внебрачной двухлетней дочери своего супруга

Женщине, подозреваемой в похищении и убийстве двухлетней девочки в Иваново, следствие предъявило обвинение.  В сообщении Следственного Управления Следственного Комитета по Ивановской области уточняется, что подозреваемая задержана по «горячим» следам.

"Следственными органами… 25-летней местной жительнице предъявлено обвинение в похищении и убийстве малолетнего",— говорится в сообщении СУ СКР по Ивановской области.

Фото с сайта ГУ МВД по Ивановской области

Фото с сайта ГУ МВД по Ивановской области

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Девочка была похищена, когда бабушка, гулявшая с ней, отлучилась. Момент похищения малолетнего ребёнка попал в объективы видеокамер, установленных на близлежащих зданиях, писали «Известия». Тело девочки в реке парка «Харинка» обнаружили сотрудники полиции и добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» около 19:00 в тот же день.

Следователи полагают, что убийство ребёнка совершено на почве ревности: девочка была внебрачной дочерью мужа обвиняемой. В ближайшие часы следствие намерено заявить ходатайство в суд об аресте обвиняемой в убийстве девочки.

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Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

Подозреваемой в убийстве девочки в Иваново предъявлено обвинение

25-летняя местная жительница обвиняется в похищении и убийстве внебрачной двухлетней дочери своего супруга

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