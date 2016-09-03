Подозреваемой в убийстве девочки в Иваново предъявлено обвинение

Женщине, подозреваемой в похищении и убийстве двухлетней девочки в Иваново, следствие предъявило обвинение. В сообщении Следственного Управления Следственного Комитета по Ивановской области уточняется, что подозреваемая задержана по «горячим» следам.



"Следственными органами… 25-летней местной жительнице предъявлено обвинение в похищении и убийстве малолетнего",— говорится в сообщении СУ СКР по Ивановской области.

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Девочка была похищена, когда бабушка, гулявшая с ней, отлучилась. Момент похищения малолетнего ребёнка попал в объективы видеокамер, установленных на близлежащих зданиях, писали «Известия». Тело девочки в реке парка «Харинка» обнаружили сотрудники полиции и добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» около 19:00 в тот же день.

Следователи полагают, что убийство ребёнка совершено на почве ревности: девочка была внебрачной дочерью мужа обвиняемой. В ближайшие часы следствие намерено заявить ходатайство в суд об аресте обвиняемой в убийстве девочки.