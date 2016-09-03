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Дворкович: единовременная выплата пенсионерам не скажется на инфляции

По мнению вице-премьера РФ, эффект от перераспределения бюджета будет незаметным на общем фоне

Решение заменить повторную индексацию пенсий на разовые выплаты в январе 2017 года не скажется на уровне инфляции в стране, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

— Ничего она (разовая пенсионная выплата - прим. ред.) не разгонит. Всегда можно посчитать какие-то цифры, но это зависит от общей ситуации в экономике, — приводит ТАСС заявление зампреда правительства.

Ранее Департамент исследований и прогнозирования Банка России сообщал, что проведение разовой выплаты пенсионерам в 5 тыс. рублей за счет перераспределения бюджета может вызвать рост цен на 0,15 п.п. в первом квартале следующего года.

Аркадий Дворкович также отметил, что эффект от перераспределения бюджета «размажется» и будет незаметен на общем фоне.

Напомним, 23 августа правительство РФ приняло решение заменить дополнительную индексацию пенсий во второй половине текущего года на единовременную выплату в размер 5 тыс. рублей. Для этого потребуется более 270 млрд рублей.

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Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

Дворкович: единовременная выплата пенсионерам не скажется на инфляции

По мнению вице-премьера РФ, эффект от перераспределения бюджета будет незаметным на общем фоне

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