Шувалов: в налоговой сфере нельзя устраивать чехарду

Вице-премьер РФ заявил, что после избрания нового кабмина необходимо определить налоговые рамки сразу на шесть лет
После избрания нового правительства РФ в 2018 году кабмину будет необходимо определить налоговые рамки сразу на все следующие шесть лет, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
— Когда мы закончим этот политический цикл и будет формироваться новое правительство, то, скорее всего, у него должна появиться определенная налоговая рамка на новый шестилетний цикл. О ней надо договориться, получить одобрение парламента, и с этой рамкой стараться жить в новом цикле, — приводит «РИА Новости» заявление Игоря Шувалова. Вице-премьер пояснил, что в таком случае все граждане страны смогут отдавать отчет размеру налоговой ответственности перед обществом.
По мнению Игоря Шувалова, изменения налогового законодательства должны быть направлены на поддержку несырьевых преприятий, а также малого и среднего бизнеса.
— Скорее всего, это целесообразно сделать в новом политическом цикле в 2018 году. А в 2012 году нам были даны четкие указания по стабильности налогового законодательства — вести себя ответственно и стабильно, — пояснил вице-премьер.
Он также подчеркнул, что в этом вопросе нельзя устраивать чехарду и отметил важность стабильности в налоговом вопросе для инвесторов. «Им важна любая стабильность. Поэтому мы всегда себя очень ответственно ведем по всем налоговым предложениям», — сообщил Игорь Шувалов. По его словам, как только возникают какие-либо сложности с бюджетом, правительству РФ предлагают налоговые решения, но глава государства и премьер-министр не поддерживают их, поскольку такие меры не нужно принимать без крайней необходимости.
— Президент ориентирует нас, чтобы без крайней необходимости налоги не трогать вообще, а у нас никакой крайней необходимости сейчас нет, поэтому нет никакой повестки по налогам, — отметил вице-премьер.
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