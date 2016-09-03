Ислам Каримов похоронен в Самарканде

Ислама Каримова, руководившего Узбекистаном с 1991 года, похоронили в Самарканде. Президент страны похоронен на кладбище Шахи-Зинда недалеко от могил родителей.

После того как глава управления мусульман Узбекистана Усмонхон Алимов провел траурную службу на площади Регистан у мечети «Тилля Кори», тело Каримова на руках отнесли на кладбище.

В последний путь Ислама Каримова, скончавшегося 2 сентября, проводили тысячи жителей Ташкента и Самарканда. На церемонию похорон президента Узбекистана прибыли представители 17 государств. На траурном митинге выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выразивший соболезнования народу Узбекистана от имени президента Владимира Путина, российского правительства и россиян.

«Известия» ранее писали, что в Узбекистане в связи с кончиной Ислама Каримова объявлен трехдневный траур.