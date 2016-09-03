Мэр Екатеринбурга осудил арест блогера за ловлю покемонов в храме

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман осудил арест блогера Руслана Соколовского за ловлю покемонов в храме и попросил патриарха Кирилла заступиться за молодого мужчину.

Напомним, Кировский райсуд Екатеринбурга на два месяца арестовал уральского блогера, который снимал на видео процесс игры в Pokemon GO в Храме-на-Крови. Блогер объяснил свой поступок протестом против закона, запрещающего играть в эту игру в храме. Ему было предъявлено обвинение по статьям 282 УК РФ («Экстремизм») и статье 148 («Оскорбление чувств верующих»).

«Ему [блогеру] 22 года, живет вдвоем с матерью-инвалидом... Парень, конечно, провоцировал, но нельзя арестовывать человека за идиотизм, невоспитанность и желание оттопыриться!» — написал Евгений Ройзман на своей странице в Facebook.

По его мнению, если священники и патриарх Кирилл «за неразумного блогера заступились бы и поручились», «это было бы просто мудро и красиво».

Многопользовательская игра Pokemon GO, выпущенная в 2016 году, завоевала большую популярность во всем мире. Приложение объединяет цифровой и реальный миры, поскольку картинка, отображаемая на экране смартфона, проецируется на локации реального мира.

Суть заключается в том, чтобы находить и тренировать покемонов (англ. pocket monster), а затем сражаться с покемонами других игроков. При этом местонахождения персонажей игры привязано к карте местности.

Ранее заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ заявлял, что, по мнению Русской православной церкви, приложение Pokemon GO несет «угрозу целостности человеческой личности».

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