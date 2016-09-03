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Тяжелая турецкая техника вошла в Сирию со стороны провинции Килис

Турецкая армия открыла новый фронт в антитеррористической операции «Щит Евфрата»

Власти Турции приняли решение открыть второй фронт в военной операции «Щит Евфрата». В субботу со стороны турецкий провинции Килис в Сирию вошли несколько десятков танков и бронемашины. Колонна тяжелой бронетехники следует к городу аль-Раи провинции Алеппо.

Турецкие военные обстреляли позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ. — Ред.). Бронетехнику Турция намерена использовать для поддержки наступления оппозиции на боевиков.

Военная операция «Щит Евфрата» начата армией Турции на минувшей неделе. Воздушной бомбардировке  ВВС Турции ранее подверглись окрестности города Джараблус. В Дамаске действия Анкары назвали нарушением суверенитета страны.

«Известия» ранее писали, что власти России призывают Турцию согласовывать свои действия с руководством Сирии.

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Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

Тяжелая турецкая техника вошла в Сирию со стороны провинции Килис

Турецкая армия открыла новый фронт в антитеррористической операции «Щит Евфрата»

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