Садальский высказался об аресте блогера, ловившего покемона в церкви

Кировский райсуд Екатеринбурга арестовал 22-летнего блогера за игру в Pokemon GO в Храме-на-Крови
Актер и блогер Стас Садальский на своей странице в ЖЖ прокомментировал арест 22-летнего жителя Екатеринбурга за игру в многопользовательское приложение Pokemon GO в церкви.
Садальский напомнил читателям своего блога об аналогичном случае в Санкт-Петербурге. Тогда ловцу покемонов служители культа дали бутылку вина.
«Суд в Екатеринбурге арестовал видеоблогера Руслана Соколовского, который ловил в храме покемонов. А в Питере ловцу покемонов в церкви бутылку вина дали, сказали, что не надо у них искать и отпустили...» — написал Стас Садальский. В комментариях пользователи поправили автора, напомнив, что в Северной столице события имели место не в церкви, а в синагоге.
Ранее «Известия» писали, что мэр Екатеринбурга Ройзман осудил арест блогера.
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