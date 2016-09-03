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Садальский высказался об аресте блогера, ловившего покемона в церкви

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Кировский райсуд Екатеринбурга арестовал 22-летнего блогера за игру в Pokemon GO в Храме-на-Крови

Актер и блогер Стас Садальский на своей странице в ЖЖ прокомментировал арест 22-летнего жителя Екатеринбурга за игру в многопользовательское приложение Pokemon GO в церкви.

Садальский напомнил читателям своего блога об аналогичном случае в Санкт-Петербурге. Тогда ловцу покемонов служители культа дали бутылку вина.

«Суд в Екатеринбурге арестовал видеоблогера Руслана Соколовского, который ловил в храме покемонов. А в Питере ловцу покемонов в церкви бутылку вина дали, сказали, что не надо у них искать и отпустили...» ­ — написал Стас Садальский. В комментариях пользователи поправили автора, напомнив, что в Северной столице события имели место не в церкви, а в синагоге.

Ранее «Известия» писали, что мэр Екатеринбурга Ройзман осудил арест блогера.

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Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

Садальский высказался об аресте блогера, ловившего покемона в церкви

Кировский райсуд Екатеринбурга арестовал 22-летнего блогера за игру в Pokemon GO в Храме-на-Крови

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