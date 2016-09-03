В центре Москвы потушен крупный пожар

Крупный пожар, возникший в центре Москвы днем в субботу, потушен. В сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Москве уточняется, что горело административное здание, расположенное по адресу: Нижняя Красносельская улица, д. 35, стр. 5.

На момент прибытия пожарных на место происшествия горела офисная мебель на втором этаже здания. Пожару был присвоен второй ранг сложности по пятибалльной шкале, ранее сообщили «Известия». Всего выгорело 500 кв. м здания, уточняется в сообщении столичного главка МЧС.