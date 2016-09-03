Галушка: на ВЭФ заключено более 200 соглашений на 1,76 трлн рублей

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) было подписано свыше 200 соглашений на сумму 1,76 трлн рублей, сообщил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

По его словам, одним из самых крупных соглашений является реализация инвестиционного проекта «Амурский газохимический комплекс» между Минвостокразвития России и «Сибуром», при этом его объем инвестиций составляет 500 млрд рублей. Помимо него было заключено соглашение о строительстве комплекса по производству минеральных удобрений в Приморском крае между Фондом развития Дальнего Востока и «Национальной химической группой» с объемом инвестиций 370,5 млрд рублей и соглашение о разработке Наталкинского месторождения между Минвостокразвития РФ и компанией «Полюс» с объемом инвестиций 98,5 млрд рублей. Кроме того, министерство заключило с «Алросой» соглашение о разработке Верхне-Мунского рудного поля,его объем инвестиций составил 63 млрд рублей.



— Во втором Восточном экономическом форуме приняло участие 3 тыс. 307 человек. Из них 207 глав российских компаний и 94 главы иностранных компаний. Всего более 1,5 тыс. представителей бизнеса. Зарубежные участники представляли 56 стран. Многочисленными по составу были делегации Японии - 246 человек, Китая - 227 человек, Республики Корея - 128 человек, — приводит ТАСС заявление Александра Галушки.

Министр утверждает, что наиболее активные обсуждения были на сессиях «Недра Дальнего Востока: повышение эффективности ресурсной экономики», «Развитие финансового рынка на Дальнем Востоке», «Цифровизация Дальнего Востока - драйвер экономического роста и повышение качества жизни», «Развитие малого бизнеса на Дальнем Востоке» и «Россия - вклад в продовольственную безопасность АТР».

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